Iran: Schlein, ‘Italia deve difendere multilateralismo’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Non ci nascondiamo che questo avviene in un più ampio contesto, che non riguarda solo Netanyahu, di un attacco alle istituzioni multilaterali, di delegittimazione delle Nazioni unite, delle sue agenzie o di delegittimazione delle Corti internazionali. Qui è in corso un altro tentativo di sostituire il diritto della forza alla forza del diritto che noi come Italia non possiamo accettare. L’Italia deve difendere il multilateralismo, è nella sua storia, è nel suo dna, difenda quelle sedi di dialogo tra gli Stati, tra i Governi e tra i popoli”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo durante l’audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera.

“Ed è una contraddizione -ha insistito la leader Dem- che in qualche modo dovete sciogliere, perché spesso, proprio in seguito a posizioni di Trump e Netanyahu, vi abbiamo sentito delegittimare ugualmente quelle Corti internazionali. Pensiamo che sia una strada sbagliata e che questa possa essere invece l’occasione per ritrovarsi sul fondamento che è la difesa del multilateralismo e delle sedi di dialogo tra i popoli e gli Stati”.