Iran: Schlein, ‘Governo si adoperi per evitare escalation con organismi internazionali’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Chiediamo al Governo ogni sforzo per impedire, prevenire, fermare una escalation e lo chiediamo in seno all’Unione europea, a tutti gli organismi multilaterali in cui crediamo fermamente, a partire dalle Nazioni unite, per fermare questa escalation che potrebbe avere delle conseguenze potenzialmente devastanti. Serve la diplomazia, serve la politica. Come dice la nostra Costituzione l’Italia ripudia la guerra, lavora per la pace, chiediamo al Governo di essere conseguente”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo durante l’audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera.

“Non è chiarissimo cosa pensi il Governo italiano di quello che è accaduto ieri -ha aggiunto la leader Dem- Ha messo lì le premesse su cui siamo tutti d’accordo, però il punto di contraddizione che va sciolto è proprio questo: o si pensa che fosse un attacco del tutto legittimo e allora bisogna avere il coraggio di dire ha fatto bene perché non c’era alternativa; oppure invece si pensa che bisogna frenare l’escalation. Se bisogna frenare l’escalation bisogna dire a Netanyahu di fermarsi e all’Iran di fermare le sue reazioni”.

“Vorremmo chiarezza dal Governo italiano, lo chiediamo all’Unione europea di avere su questo una voce sola, chiara e univoca di politica estera comune e che usi tutte le levi diplomatiche a disposizione”.