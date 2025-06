Un primo passo nel segno della continuità. Il Benevento ha scelto di proseguire il suo progetto affidandosi ancora a Marcello Carli e Gaetano Auteri: il primo proseguirà il suo lavoro in linea con il contratto fino al 2026, il secondo firmerà invece un nuovo accordo considerando l’attuale in scadenza il prossimo 30 giugno. In attesa di strette di mano ufficiali soprattutto per la posizione dell’allenatore, la Strega ha già scelto di imboccare la strada della continuità. Una strategia che può rappresentare un vantaggio non da poco sulle concorrenti, soprattutto in relazione ai tempi di lavoro che attendono il club di via Santa Colomba in questi mesi infernali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia