Prosegue in modo celere l’iter per l’organizzazione della festa per la Madonna delle Grazie, in programma dal 30 giugno al 3 luglio.

Tra i diversi adempimenti da parte degli uffici di Palazzo Mosti è stato disposto l’acquisto di un cero devozionale per 200 euro, funzionale al rito tradizionale della donazione simbolo della devozione civica per la compatrona di Benevento.

Allo stesso tempo è stato predisposto il piano integrato per la sicurezza e la gestione delle emergenze e soccorso sanitario (costo 1.400 euro).

