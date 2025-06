Terzo mandato: Napoli (Az), ‘maggioranza umilia istituzioni locali’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Meloni e la sua maggioranza umiliano ogni giorno di più le istituzioni locali. La finta apertura sul terzo mandato per i governatori (senza che qualcuno spieghi perché non ai sindaci) stenta a concretizzarsi per la semplice ragione che la maggioranza è divisa e allora il problema vero è come aggirare, senza riformarla, la norma sul limite dei mandati per consentire a Zaia e a Fontana di ricandidarsi. Se così fosse saremmo in presenza di un uso proprietario delle istituzioni. Questo governo continua a vibrare brutti colpi all’equilibrio dei poteri e trovo questo fatto non meno grave del vuoto di politica sociale e industriale”. Così Osvaldo Napoli di Azione.