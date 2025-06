Taormina: Jesse Williams, ‘l’ironia salva sempre nei momenti difficili’**

Taormina, 13 giu. (Adnkronos) – “Ritengo che il senso dell’ironia sia molto importante nella vita in generale, e quando dobbiamo affrontare i momenti molto difficili allora diventa doppiamente importante”. A dirlo, in un’intervista a tu per tu con l’Adnkronos è Jesse Williams, attore e modello statunitense dagli occhi smeraldo che si trasforma in un ex marine nella nuova serie tv Original di Prime Video ‘Hotel Costiera’. L’attore, volto già celebre in Italia per il personaggio di Jackon Avery di ‘Grey’s Anatomy’, è ospite al Taormina Film Fest dove presenta la nuova serie, diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e Giacomo Martelli, e coprodotta da Amazon Mgm e Lux Vide, società del gruppo Freemantle. Un mix di azione, thriller e romanticismo girata in uno dei luoghi più iconici del nostro paese.

“Sono stato fortunato perché ho potuto viaggiare molto nei cinque mesi in cui abbiamo girato questa serie -racconta- Ho visto tanti posti bellissimi e ho avuto la possibilità di stare con un cast praticamente italiano per la maggior parte del tempo. Questo mi ha aiutato ad assorbire di più anche la cultura italiana, a circondarmi di persone che sono state con me proprio quando abbiamo girato in luoghi specifici. Anche la storia d’amore è un omaggio all’Italia, così come tutta la serie che è ambientata in un posto incredibile”.

Nel film Williams interpreta Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come ‘problem solver’ in uno dei più lussuosi hotel del mondo nella spettacolare costiera di Positano. Si troverà sulle tracce di Alice, la figlia del proprietario dell’hotel scomparsa apparentemente nel nulla un mese prima. “Il mio è un personaggio fatto di dicotomie, perché è diviso tra il mondo militare e quello civile, tra gli Stati Uniti e l’Italia, ed anche tra la commedia e il dramma se vogliamo -spiega l’attore- Quindi alla base di questo personaggio c’è proprio una doppia valenza e dove l’umorismo è usato per sopravvivere alla vita e alle circostanze”.

L’amore di Jesse Williams per l’Italia passa anche dall’amore per il suo cinema e per i suoi registi. “Credo che i grandi registi italiani siano un po’ gli architetti di tutto il cinema mondiale -scandisce all’Adnkronos- Amo moltissimo il cinema classico italiano, tra i miei preferiti c’è sicuramente Federico Fellini. Tra i giovani mi piace moltissimo Jonas Carpignano. Mi piacerebbe per quanto amo il cinema avere la possibilità anche di conoscere più da vicino i giovani registi italiani che si stanno affacciando in questo momento alla professione, quindi chissà che non accada”.

Nel cast della serie, che partirà il prossimo 24 settembre, anche gli italiani Maria Chiara Giannetta, Antonio Gerardi, Tommaso Ragno e Pierpaolo Spollon. Nata da un’idea di Luca Bernabei, è scritta da EDlena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch.