Iran: Tajani, ‘massima protezione per luoghi di culto ebraici e ambasciate Israele’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Sono già settimane e settimane che il ministro Piantedosi ha deciso di rinforzare i controlli per tutti quelli che sono gli obiettivi potenziali di attacchi terroristici ebraici o italiani. Si continua a lavorare con la massima attenzione, la nostra intelligence, le nostre forze dell’ordine, quindi massima protezione per tutti i luoghi di culto e culturali ebraici e naturalmente per le ambasciate di Israele, quella presso lo Stato italiano, il Vaticano, la Fao, tutti gli obiettivi sono altamente protetti”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite su Retequattro a ‘4 di sera’.