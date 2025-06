Iran: Meloni sente Netanyahu, ‘no arma nucleare a Teheran, favorire sforzi Usa per accordo’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Dopo aver convocato un vertice di governo sulla crisi in Medio Oriente ed essersi consultata telefonicamente con il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, con il cancelliere federale della Germania, Friedrich Merz, e con il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione con il Primo ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu. Nel corso del colloquio, la premier ha condiviso la necessità di assicurare che l’Iran non possa in alcun caso dotarsi dell’arma nucleare, auspicando al contempo che gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per giungere ad un accordo possano ancora avere successo.