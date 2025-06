Vasco Rossi, in pieno tour annuncia 10 nuove date per il 2026

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Da Olbia a Ferrara passando per Bari e Ancona. In pieno tour 2025, Vasco Rossi annuncia 10 nuovi live per l’estate 2026. Il Komandante, da oltre 50 anni sulla cresta dell’onda, ha da poco esordito con il tour di quest’anno che lo porterà di fronte a 600.000 spettatori complessivi dopo i 56.000 di Bibione, i 72.000 di Torino e la carica dei 130.000 di Firenze, dove ha ricevuto le chiavi della Città, ieri al Dall’Ara di fronte ai 77.000 di Bologna (dove si esibirà anche stasera), e con ancora Napoli, Messina e Roma alle porte.

Ma nel pieno dell’entusiasmo per le date di quest’anno arriva da Live Nation la notizia che i tantissimi fan del Blasco aspettavano e che aspettano ogni anno: le nuove date del Vasco Live 2026. 10 nuovi concerti in 5 città: il 5 e 6 giugno nel Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, il 12 e 13 giugno all’Arena di Olbia, il 18 e 19 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 23 e 24 giugno allo Stadio del Conero di Ancona e il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine.

Un tour che proseguirà il lungo viaggio iniziato lo scorso anno (2024) con la straordinaria residency di San Siro (7 date nello stesso stadio, un record mai raggiunto da nessuno prima di lui) e proseguito quest’anno da Nord a Sud dell’Italia con un potentissimo messaggio di vita e di speranza, che si completerà il prossimo anno in nuove città. Un’onda sonora piena di luce, sorretta da canzoni che sono diventate inni che abbracciano ormai più di tre generazioni. Una celebrazione collettiva, che diventa un viaggio e che si rinnova ogni anno, come una vacanza rigenerante.

I biglietti per Vasco Live 2026 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 7 luglio su vascolive.vivaticket.it. Poi, i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12 di mercoledì 9 luglio. Mentre la vendita generale inizierà dalle 13 di venerdì 11 luglio.