Ucraina: media, ‘Kiev si prepara a dolorosa riduzione aiuti militari Usa’/Adnkronos

Kiev, 12 giu. (Adnkronos) – Una riduzione degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina sarebbe “dolorosa” e potrebbe causare potenziali “conseguenze disastrose” per l’ordine mondiale. Lo hanno dichiarato al Kyiv Independent i legislatori e i soldati ucraini, dopo che due giorni fa, durante un’audizione al Congresso, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che questa decisione sarà quasi certamente attuata. Sottolineando la “visione molto diversa” dell’amministrazione Trump sulla guerra in Ucraina rispetto a quella di Joe Biden, Hegseth ha insistito sul fatto che “una soluzione pacifica negoziata è nel migliore interesse di entrambe le parti e nell’interesse della nostra nazione”.

Sebbene Washington non abbia rivelato dettagli specifici sui tagli, l’Ucraina si sta già preparando alle conseguenze e sta cercando delle opzioni per colmare il probabile e considerevole divario di sostegno, ha detto al Kyiv Independent la deputata Iryna Friz, membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence ucraina, aggiungendo che esiste una “vasta gamma” di aiuti militari che l’Ucraina semplicemente non può ottenere da altri alleati occidentali e che qualsiasi riduzione di queste capacità sarà “dolorosa”. “Ma sono convinta che – ha detto ancora la deputata – invece di essere emotivamente colpita o frustrata da tali dichiarazioni (di Hegseth), l’Ucraina debba dimostrare la disponibilità a rafforzare le proprie capacità di difesa e ad aumentare la comunicazione con i suoi partner per continuare a difendere la sua sovranità”.

Con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, Washington ha drasticamente modificato la sua politica nei confronti dell’Ucraina. Sebbene Kiev riceva ancora aiuti militari approvati dall’amministrazione Biden e le informazioni di intelligence continuino a fluire, Trump li ha già temporaneamente sospesi una volta e non sono stati annunciati nuovi pacchetti di aiuti nei quasi cinque mesi della sua presidenza. L’Ucraina – scrive il giornale online – continua a resistere alla lenta e faticosa avanzata della Russia, ma qualsiasi riduzione degli aiuti statunitensi probabilmente inciderà sulla capacità di Kiev di contrattaccare le forze di Mosca, oltre a indebolire gli attuali sforzi di pace guidati dagli Stati Uniti. “Questa riduzione del supporto militare potrebbe indebolire le nostre capacità difensive, il che, a sua volta, potrebbe tradursi in un maggior numero di vittime sia tra i nostri soldati che tra i civili”, ha dichiarato al Kyiv Independent il deputato Oleksandr Merezhko, presidente della politica estera del parlamento.

“Mentre, secondo alcune fonti, Putin si prepara per un’offensiva estiva, (la riduzione degli aiuti americani) invia un segnale sbagliato, perché il presidente russo potrebbe interpretarlo come un incoraggiamento a raddoppiare gli sforzi bellici”, ha aggiunto Merezhko. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala, gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina circa 74 miliardi di dollari in aiuti militari e hanno fornito armi che hanno cambiato il corso degli eventi sia in prima linea che nelle città distanti centinaia di chilometri. Washington ha inviato a Kiev diversi milioni di munizioni, carri armati, veicoli blindati, missili Atacms a lungo raggio, Himars e sistemi di difesa aerea all’avanguardia Patriot, che costituiscono l’unica difesa efficace dell’Ucraina contro i missili balistici russi. Ma sotto l’amministrazione Trump, oltre a non ricevere nuovi pacchetti di aiuti militari, alcune armi destinate alle truppe ucraine sono state dirottate altrove.

Secondo Zelensky, mentre l’allora Segretario alla Difesa Lloyd Austin era in carica, gli Stati Uniti si impegnarono a fornire all’Ucraina 20.000 missili per difendersi dai droni di tipo Shahed, che la Russia lancia quasi ogni notte contro le città ucraine. “Contavamo su questi 20.000 missili”, ha dichiarato Zelensky l’8 giugno in un’intervista ad Abc. “Stamattina il mio ministro della Difesa mi ha detto che gli Stati Uniti li hanno trasferiti in Medio Oriente”. I soldati ucraini intervistati dal The Kyiv Independent hanno criticato le recenti decisioni di Washington, ma non ne sono rimasti sorpresi. “Trump e tutta la sua squadra sono dei codardi ridicoli. Vogliono fare un accordo con Putin alle sue condizioni e sacrificare parte dell’Ucraina. È più redditizio per loro”, ha detto Bart, un cecchino delle Forze Speciali che combatte nell’Ucraina orientale, aggiungendo che “ridurre gli aiuti americani è un male per la prima linea. Noi dipendiamo da loro, dalla loro intelligence”.

Ihor, un soldato ucraino che presta servizio anche sul fronte orientale, ha affermato che le nuove politiche statunitensi avranno “conseguenze disastrose” per l’ordine globale. “Gli Stati Uniti si stanno posizionando come paese debole, il che consentirà alle dittature di tutto il mondo di aumentare la pressione su altri paesi e l’America non interferirà”, ha affermato. Alla luce del cambiamento di posizione degli Stati Uniti, gli alleati europei dell’Ucraina si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare, ma i paesi del continente sono afflitti da decenni da investimenti insufficienti nella capacità produttiva della difesa. L’Ucraina è quindi alla ricerca di altre opzioni, come lo sviluppo della propria produzione militare nazionale e l’acquisto di armi americane con l’aiuto dei partner europei.

All’inizio di giugno, una delegazione ucraina guidata dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak ha visitato gli Stati Uniti per discutere di un ulteriore sostegno alla difesa dell’Ucraina e di potenziali acquisti di armi americane. “Siamo pronti ad acquistarne una parte, soprattutto i sistemi di difesa missilistica. I membri del Congresso capiscono il problema e vogliono procedere con la fornitura all’Ucraina di tutto ciò di cui ha bisogno”, ha dichiarato Yermak il 6 giugno alla televisione nazionale. Tuttavia, in seguito alla visita della delegazione ucraina, non vi è stata alcuna ulteriore azione o risposta da parte di Washington in merito a potenziali forniture o vendite di armi all’Ucraina e ai suoi alleati.