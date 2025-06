Mo ‘zona di combattimento’, Idf ordina abitanti di lasciare aree città di Gaza

Tel Aviv, 12 giu. (Adnkronos/Afp) – L’esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di Gaza City di evacuare diverse aree, definendole “zone di combattimento”, nel territorio palestinese settentrionale. I soldati israeliani “stanno operando nella zona in cui vi trovate per eliminare le infrastrutture terroristiche”, ha dichiarato su Telegram il portavoce dell’esercito in lingua araba, Avichay Adraee, mostrando una mappa che evidenzia in rosso diversi quartieri, tra cui la Città Vecchia di Gaza. “Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente verso i rifugi noti nella parte occidentale di Gaza City”, ha aggiunto.