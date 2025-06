Mediobanca: presenta querela per diffamazione, ‘falsità su di noi’

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – Non un esposto, ma una denuncia per diffamazione. E’ quanto ha presentato Mediobanca in Procura a Milano per segnalare presunte falsità scritte nei confronti di Piazzetta Cuccia nell’ambito del risiko bancario. E’ quanto viene ‘corretto’ da fonti della Procura a fronte delle informazioni fornire ieri. Nella denuncia a cui sono allegati gli articoli di stampa, ci sarebbe anche l’elenco cronologico degli ultimi avvenimenti significativi legati agli interessi del gruppo bancario guidato da Alberto Nagel.

Negli articoli degli scorsi mesi si farebbe riferimento anche all’esposto presentato in Consob e quindi agli equilibri tra il gruppo Caltagirone e la Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio. Entrambi sono soci della stessa Mediobanca, di Mps, che ha lanciato un’ops su Piazzetta Cuccia, e delle Generali, di cui Mediobanca è il primo azionista. Un tema al centro dell’attenzione del mondo della finanza e su cui, ora, anche la Procura potrebbe guardare.