India, aereo per Londra si schianta dopo decollo: 242 a bordo. Polizia: “Tutti morti”

(Adnkronos) – Un volo Air India che trasportava 242 passeggeri si è schiantato a Meghaninagarr, vicino all’aeroporto di Ahmedabad in Gujarat poco dopo il decollo, su un’area residenziale. L’aereo stava andando da Ahmedabad a Londra Gatwick. “Tutti i 242 passeggeri e l’equipaggio a bordo del volo Air India sono morti”, ha dichiarato la polizia di Ahmedabad.

“Air India conferma che il volo AI171, da Ahmedabad a Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi dopo il decollo. Il volo, partito da Ahmedabad, trasportava 242 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo dell’aeromobile Boeing 787-8. Di questi: 169 sono cittadini indiani, 53 britannici, 1 canadese e 7 portoghesi”, si legge in un post pubblicato dalla compagnia aerea su X.

Oltre a una linea diretta dedicata ai passeggeri (il numero 1800 5691 444), è stato aggiunto un altro numero per i cittadini stranieri (+91 8062779200) si legge in un altro post della compagnia che aggiunge: “Air India sta fornendo la sua piena collaborazione alle autorità che stanno indagando su questo incidente”.

Secondo India Tv News a bordo del volo ci sarebbe stato anche l’ex capo di governo del Gujarat Vijay Rupani. L’aereo ha centrato un “dormitorio di medici” secondo quanto riferito da un funzionario della polizia locale impegnato nei soccorsi a terra all’agenzia indiana Ani.

“Abbiamo ricevuto l’ultimo segnale dall’aereo alle 08:08:51 UTC, pochi secondi dopo il decollo”, si legge su Flightradar24. Un denso fumo nero si è alzato sopra l’aeroporto della città, ha dichiarato un giornalista dell’Afp.

Il disastro del volo Air India 171 è una “tragedia” che “ci spezza il cuore oltre le parole”, ha dichiarato il premier Narendra Modi con un messaggio postato su X in cui ha rivolto il suo pensiero “a tutti coloro che sono stati colpiti”.