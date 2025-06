Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Io sono d’accordo nel non fare polemiche però c’è un dato di fatto oggettivo: il tema della sicurezza viene citato per fare le polemiche nei talk show ma poi si lasciano i carabinieri nelle condizioni che sappiamo. L’insicurezza sta aumentando. Servono fondi. Legge e ordine davvero ma nella vita, non sui social”. Lo dice Matteo Renzi a Rai Radio 1.