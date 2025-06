Terzo mandato: Martella, ‘superato limite decenza, Veneto non è signoria’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Ciò che sta accadendo in queste ore è gravissimo. A pochi mesi dalle elezioni regionali del Veneto, il centrodestra torna a riaprire per l’ennesima volta la discussione sul terzo mandato di Zaia. Una discussione che non solo è assurda, ma rappresenta uno sfregio alle regole della democrazia e alla dignità delle istituzioni”. Lo dichiara il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto.

“La sentenza della Corte Costituzionale ha già sancito la piena legittimità del limite dei due mandati. La partita è chiusa. E lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la legge nazionale prevale su quella regionale: le legislature durano cinque anni, punto. In assenza di emergenze reali – come fu nel 2020 per la pandemia – non ci sono motivi validi per rinviare il voto. Le elezioni devono tenersi in autunno, come prevede la legge. Continuare a mettere tutto in discussione significa insultare la democrazia e piegare l’ordinamento ai capricci di un solo uomo e di una coalizione in affanno”, prosegue Martella.

“Zaia ha già governato per 15 anni. I suoi tre mandati – uno più di quanto consentito – sono terminati. In qualsiasi paese serio, il principio della rotazione, del limite e del rispetto delle regole vale per tutti, anche per il presidente uscente. Non siamo in una signoria. Non si riscrivono le regole ogni volta che il centrodestra va in crisi. Quel che è peggio – conclude il segretario veneto del PD – è che tutto questo caos nasce dalle guerre interne al centrodestra. I partiti della destra, incapaci di decidere chi candidare in Veneto, vorrebbero adesso allungare la legislatura per guadagnare tempo, in attesa che Roma decida per loro, o addirittura cambiando le regole in corsa. È un sequestro della democrazia, non ammissibile. Le elezioni devono tenersi nei tempi previsti dalla legge, non quando fa comodo a Meloni, Salvini o Tajani”.