Le scelte tecniche sono state definite e ora il progetto di ricostruzione del Benevento può entrare nel vivo. Dopo oltre un mese, il presidente Vigorito ha rotto gli indugi, confermando – almeno verbalmente – anche per la prossima stagione Marcello Carli come direttore tecnico e Gaetano Auteri come allenatore. Il tempo trascorso dall’eliminazione dai play off e soprattutto i giri perlustrativi fatti sia per altri direttori sportivi che per altri tecnici fanno pensare che la riflessione del patron sia stata profonda, segno evidente di come qualche dubbio sulla conferma di entrambi ci fosse. Spazzato via dopo la riunione di lunedì pomeriggio, sebbene non sia ancora arrivata la formalizzazione del prolungamento del contratto di Auteri, come è noto in scadenza fra meno di venti giorni.

