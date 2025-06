Operazione antidroga dei Carabinieri della compagnia di Benevento: arrestato spacciatore in flagranza di reato. Militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne residente nel capoluogo, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’intervento, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del soggetto tratto poi in arresto.

