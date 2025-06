Sanità: Schlein, ‘italiani non riescono a curarsi, Meloni continua a mentire’

Roma, 11 giu (Adnkronos) – “Quando ha finito di farsi i selfie a Palazzo Chigi Giorgia Meloni faccia davvero qualcosa per le liste d’attesa infinite per curarsi. Il Paese reale soffre e paga il conto delle sue bugie e del progetto di privatizzazione della sanità pubblica che sta portando avanti questo governo”. Lo dice Elly Schlein.

“Lo conferma oggi la Fondazione Gimbe che, per l’ennesima volta, lancia un grido d’allarme per il nostro sistema sanitario. I numeri sono chiari: dimostrano che il decreto liste d’attesa del governo Meloni, varato a poche ore dalle elezioni europee del 2024, è rimasto al palo, con gravi ritardi e senza nemmeno tutti i decreti attuativi. Avevamo detto che era solo un decreto fuffa per tentare di raccattare qualche voto in più alle europee. Un decreto che non metteva un solo euro per abbattere le liste d’attesa nella sanità pubblica, del resto, è un’insopportabile presa in giro”, prosegue la segretaria dem.

“I dati di Fondazione Gimbe dicono che dal 2023 al 2024 sono aumentate da 4,5 a 6 milioni le persone che rinunciano almeno ad una prestazione sanitaria. Di cui 4 milioni proprio a causa della lunghezza delle liste d’attesa. A differenza di Giorgia Meloni e dei suoi ministri, le cittadine e i cittadini del nostro Paese si scontrano ogni giorno con una realtà fatta di attese infinite e, ormai, milioni di persone rinunciano a esami o visite specialistiche. Toccherà a noi ridare centralità al sistema sanitario nazionale, sarà la nostra priorità anche nelle regioni che governiamo e che governeremo nei prossimi anni”, conclude Schlein.