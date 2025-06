La conferma di una gestione ai privati, con la durata della concessione passata da quattro a sette anni, aveva subito generato frizioni. Il gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’ ha invocato la valutazione di soluzioni alternative prima di passare per un bando; dal fronte della maggioranza pochi dubbi invece sull’opportunità legate a un affidamento a terzi, in termini di efficacia di custodia e manutenzione, ma anche di risparmio.

L’amministrazione Ricci ha effettivamente tirato dritto: ieri il Comune di San Giorgio del Sannio ha pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori intenzionati a gestire villa Serenitas, spazio verde in via Aldo Moro, per una durata di sette anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia