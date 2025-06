Mo: opposizioni a Tajani, ‘no assistenza a italiani a Global March to Gaza, spieghi in aula’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Dal 12 giugno inizierà la Global March to Gaza, una mobilitazione che partirà da Il Cairo e raggiungerà Rafah per chiedere l’apertura del terminal con autorità egiziane in modo pacifico: quello che non sono riuscirti a fare i nostri governanti. Parteciperanno 150 italiani. Per tutta risposta, la Farnesina ha detto che non sarà fornita assistenza consolare a questi 150 italiani. Chiediamo al ministro Tajani di venire a spiegare in aula”. Lo ha detto Francesco Silvestri dei 5 Stelle in aula alla Camera. “Qualsiasi cosa accadrà ai nostri concittadini, riterremo responsabile il governo. La nota della Farnesina è vergognosa”.

Una richiesta a cui si sono aggiunte anche le altre opposizioni. Dice Valentina Ghio del Pd: “Chiediamo formalmente alla Farnesina di assicurare la sicurezza e la tutela di queste persone”. E poi Marco Grimaldi di Avs: “La Farnesina ha fatto un grave errore con quel comunicato. Quei 150 italiani in marcia vogliono semplicemente arrivare al valico di Rafah in modo pacifico” per chiedere la fine del conflitto. Anche Azione si è associata alla richiesta a Tajani perchè venga in aula: “Non sono pericolosi sovversivi ma persone che hanno preso ferie dalle aziende per partire e andare a rappresentare il nostro Paese in una marcia pacifica. E’ assurdo che il governo italiano non darà assistenza a questi cittadini che non vanno abbandonati ma semmai sostenuti”, ha detto Fabrizio Benzoni di Azione.