Tra i borghi più suggestivi della Campania, Sant’Agata de’ Goti è stato scelto come tappa dalla redazione del TgR Campania per la storica rubrica itinerante dedicata alle eccellenze del territorio. Un riconoscimento che celebra la bellezza autentica, la storia millenaria e la vitalità culturale del nostro paese. Il giornalista Rino Genovese ha condotto un viaggio appassionato tra vicoli, scorci mozzafiato e racconti di vita quotidiana. La puntata, che andrà in onda Sabato 14 alle ore 14 su Rai Tre, offrirà uno spaccato emozionante di Sant’Agata.

