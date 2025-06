Governo: Boccia, ‘dietro propaganda Meloni su tasse maggioranza divisa su tutto’

Roma, 11 giu (Adnkronos) – “Il taglio dell’Irpef sarebbe certamente cosa giusta. Ma a destra è tradizione fare propaganda con l’annuncio del taglio delle tasse quando non si sa cosa fare. È quello che ha fatto la Meloni ieri. Che però sa benissimo che non si possono tagliare le tasse, visto che da quando governa, due anni e mezzo e tre manovre, le tasse e le imposte sono aumentate e nel frattempo Giorgetti fa sapere che non è d’accordo”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Start.

“Perché nel merito sono in disaccordo su tutto: fisco, terzo mandato, cittadinanza. Per noi sul terzo mandato non cambia nulla: siamo contrari nel merito perché il terzo mandato per le cariche monocratiche non aiuta i principi democratici e perché non si piegano le norme alle convenienze contingenti. E anche su questo la maggioranza è divisa -ha aggiunto Boccia-. Come sulla cittadinanza e sul fine vita. La verità è che la destra sta insieme solo per la voglia di potere, per la volontà di umiliare il Parlamento con decreti, riforme con la fiducia, e ora anche con il rischio di un intervento governativo sul fine vita che sa di regime teocratico”.