Due persone ferite da colpi di arma da fuoco, probabilmente esplosi da una carabina, una delle quali ricoverata in condizioni che attualmente permangono gravi.

Mattinata tragica quella di ieri a Dugenta dove, poco dopo le 6 del mattino, due trentenni del luogo – uno di essi titolare di un’attività ristorativa a Telese Terme – si sono visti esplodere contro dei colpi che li hanno raggiunti uno ad una mano e l’altro in corrispondenza dell’addome. Circostanza, quest’ultima, che, come anticipato, ha determinato un quadro clinico attualmente impegnativo e strettamente monitorato dai sanitari che si sono ampiamente riservati nella prognosi.

