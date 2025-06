Dal Fabbro (Iren): “Sicurezza energetica e tutela ambiente pilastri per proteggere il futuro”

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Per proteggere il futuro si devono considerare i fenomeni che avvengono intorno a noi, ossia le transizioni globali: quella energetica, quella relativa al digitale e la deglobalizzazione. Questi tre fenomeni costituiscono l’ecosistema in cui dobbiamo sopravvivere. Proteggere il futuro significa dunque fissare le priorità e i pilastri su cui fondarlo: l’industria è uno di questi, assieme all’ambiente e alla competitività del sistema economico. Avere una sicurezza economica ed energetica vuol dire avere anche una tenuta sociale”. Così all’Adnkronos Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, intervenendo questa mattina a Roma presso la sala del Refettorio della Camera dei Deputati, per la presentazione del suo libro ‘Proteggere il Futuro – Sicurezza energetica, resilienza economica e ambientale nell’era delle tre transizioni globali’.

Sostenibilità sociale “significa lavoro, formazione e quindi un futuro per i nostri giovani”, aggiunge Dal Fabbro, che spiega come le aziende debbano essere capaci di adattarsi al cambiamento. “Devono – dice -abbracciare le nuove tecnologie, senza restare indietro, monitorando e governando il cambiamento e investendo sull’ambiente, che è un buon affare”.

“L’ambiente conviene. Produrre energia elettrica da fotovoltaico o energia eolica significa ottenerla a costi minori rispetto ad altre fonti, con un vantaggio competitivo. In questo contesto le tecnologie sono essenziali. Bisogna poi avere una visione sistemica – conclude – trovando il giusto compromesso tra la sicurezza energetica ed economica, la competitività e l’ambiente. Trovando il giusto compromesso, riusciremo a garantire e a proteggere il nostro futuro”.