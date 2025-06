Cafà (Cifa): “Al centro la persona investendo sulla formazione”

Bologna, 11 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Noi abbiamo capito che mettendo al centro la persona, investendo in termini di formazione e sicurezza, l’imprenditore può avere più vantaggi. Abbiamo valorizzato il valore della formazione, anche quella a distanza”. A dirlo Andrea Cafà, presidente Cifa, intervenendo al convegno ‘Per un ambiente di lavoro sano e sicuro’ organizzato all’interno del 35° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso a Bologna.

“Nell’ultimo rinnovo del contratto collettivo – sottolinea – abbiamo innalzato il numero di ore formative. Per la prima volta è stata stabilita una remunerazione per coloro che operano nella sicurezza all’interno dell’organizzazione aziendale; stiamo andando verso una direzione che valorizza coloro che operano nell’area della sicurezza. Cifa Italia e Confsal hanno, inoltre, dato vita all’Osservatorio sull’intelligenza artificiale che serve per monitorare come l’innovazione tecnologica viene percepita dai lavoratori, strumento utile di lavoro soprattutto nell’ambito delle micro e piccole imprese, nonché per agevolare l’alfabetizzazionedegli addetti, affinché possano padroneggiare tali strumenti”.

Per Cafà, però, “servirebbe un’interoperabilità con l’Inail per riuscire a sapere il numero delle persone che hanno fatto formazione e chi non l’ha fatta”.