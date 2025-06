C.sinistra: Bersani, ‘Renzi? Dove va insondabile ma da me no preclusioni’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Se Renzi è tornato a sinistra? “Sono dei ravvedimenti operosi, dove va lui è insondabile…” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex segretario Pd Pierluigi Bersani, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Io però non ho nessuna preclusione”, ha specificato a Radio1 l’ex ministro, “vorrei solo che il via partisse da chi può avere un programma coerente su pochi temi: dignità del lavoro, cittadinanza, temi internazionali come la Palestina, sanità e su fisco”.