C.sinistra: Bersani, ‘nuovo Prodi? Prima programma e poi si trova’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Se esiste un nuovo Romano Prodi? “Io ne vedo in giro più di uno, nomi però non ne faccio, non bisogna mettere il carro davanti ai buoi, prima devi decidere di fare un progetto ed un programma alternativo e poi vedrete che strada facendo si trova“. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex segretario Pd Pierluigi Bersani, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Il risultato referendario è stato una batosta per il centrosinistra. “E’ una sconfitta perché non si è raggiunto il quorum ma dico una cosa”. Quale? “Chi canta vittoria sugli astenuti canta la vittoria di Pirro, perché non funziona più così”. Nel corso dell’intervista, Bersani ha anche parlato della premier Giorgia Meloni: “Lei era ministra quando io alla sua età scarpinavo in una comunità montana, però si definisce underdog. E’ nata vicepresidente della Camera e l’anno dopo, non so con quale curriculum, diventa ministro. Se lei è un underdog io non so cosa dovrei essere…”.