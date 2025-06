La nuova tappa di un’avventura iniziata dieci anni fa e riscoperta a più riprese, fino a quell’ultimo matrimonio dal sapore di futuro. Gaetano Auteri sarà ancora l’allenatore del Benevento: la firma sul nuovo contratto con il club di via Santa Colomba non è ancora arrivata ma il summit di lunedì con il presidente Vigorito e il direttore tecnico Carli si è rivelato decisivo, per il suo destino e quello della Strega.

Una stretta di mano nel segno della continuità lungo un percorso ricominciato il 26 dicembre del 2023 e interrotto lo scorso febbraio, durante l’interregno targato Pazienza.

