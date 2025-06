Sant’Agata de’ Goti – Sventata truffa dello specchietto in pieno centro

Occhio a quella che pare avere tutti i connotati di una cosiddetta truffa dello specchietto. La denuncia viene da un uomo di Sant’Agata de’ Goti che ha raccontato sui social l’esperienza vissuta ieri mattina, nel pieno centro cittadino, nonché agli uomini della locale Stazione dei Carabinieri ai quali si è dopo rivolto. Come dal medesimo esposto, nel dettaglio, l’uomo stava percorrendo con la sua automobile, verso le ore 10 del mattino, la via Sant’Antonio Abate quando, all’altezza del tratto compreso tra un’agenzia assicurativa e un caseificio, ha avvertito un piccolo tonfo – simile a una pietra di rimbalzo – mascherato, però, dai rumori della strada in quel momento molto trafficata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia