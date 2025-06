Situazione estremamente complessa quella della tenuta sul piano dell’organico medico dell’ospedale pubblico sannita, l’Aorn “San Pio”, alle prese con problematiche inerenti la mancanza di medici.

Nonostante le difficoltà, prosegue lo sforzo della direzione strategica nel ricorrere ad ogni strumento reso possibile dalla normativa per puntellare l’organico di camici bianchi, compresa la deroga all’età ‘massima’ ordinaria per andare in pensione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia