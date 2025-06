Assunzioni in arrivo a San Giorgio del Sannio.

Il Comune ha pubblicato gli avvisi per selezionare cinque nuovi dipendenti, che andranno a rinforzare una macchina da tempo sottodimensionata. Gli ingressi sono previsti in diversi settori: Affari generali, Economico, Tecnico e Vigilanza. Le scelte sono state assunte seguendo il Piano triennale dei fabbisogni del personale, licenziato dalla giunta il 15 aprile scorso, ma anche in considerazione di pensionamenti in arrivo e delle esigenze manifestate dai responsabili dei settori.

