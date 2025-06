Referendum: Siracusano, ‘resa dei conti all’interno della sinistra’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “I referendum sono stati una resa dei conti all’interno della sinistra, e allo stesso tempo un esperimento fallito. L’area più radicale guidata dalla Cgil e da Landini andava contro l’area cosiddetta riformista che con Renzi premier aveva varato determinate norme, ad esempio sul lavoro”. Lo ha sottolineato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.

“L’abolizione del Jobs act, così come chiedeva uno dei quesiti, scoraggerebbe le assunzioni, e farebbe fare un brusco salto indietro al mercato del lavoro. Bisogna ovviamente cercare sempre di migliorare l’esistente, ma avendo una visione più ampia: non si può parlare ancora di articolo 18. Il Governo Meloni -ha aggiunto la sottosegretaria- ha fatto tantissimo per migliorare il mondo del lavoro, e i risultati sull’occupazione record in Italia dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta. Anche in merito al tema della sicurezza sul lavoro l’esecutivo ha fatto tantissimo: l’introduzione della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri è un’iniziativa davvero importante”.