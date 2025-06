Referendum: Nardella, ‘colpiscono no a cittadinanza, non lasciamo tema a slogan destra’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Colpiscono i no al quesito cittadinanza (anche tra gli elettori di centrosinistra). Dobbiamo affrontare immigrazione, legalità e sicurezza con pragmatismo, non lasciandoli agli slogan di destra”. Lo dice l’eurodeputato Pd, Dario Nardella.

“Sul lavoro, mettiamo in campo idee e riforme per le sfide di oggi: IA, ambiente, flessibilità, gap demografico e immigrazione. Presto ci attende un altro referendum (confermativo) sulla giustizia: la destra vuole colpire l’autonomia della magistratura. Stavolta non possiamo fallire”.