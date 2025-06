Affluenza alle urne inferiore alla media nazionale nel beneventano con il 27,95 per cento degli aventi diritto presso i seggi elettorali per la consultazione referendaria che, in ambito nazionale, ha visto l’asticella di poco sopra il 30 per cento (30,58 per cento) ma per quanto concerne la ‘ratio’ del rapporto tra ‘sì’ e ‘no’ ha riproposto a pieno la tendenza nazionale. In Campania, il dato della partecipazione nel beneventano, è in linea con quello mediano dei cinque comprensori provinciali, e chiaramente di poco inferiore alla media in valore assoluto considerando il peso demografico del napoletano dove l’adesione si è attestata attorno al32 per cento.

