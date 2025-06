Referendum: Fratoianni, ‘spreco soldi? Nessuno lo disse di quello promosso da Lega nel 2022’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Da 24 ore la destra sta continuando ad enfatizzare il mancato raggiungimento del quorum come una loro grande vittoria che garantirà loro la permanenza a Palazzo Chigi e una vera e propria Caporetto per il centrosinistra. Ecco io penso che questo loro calcolo sia molto, molto spericolato”. Lo afferma Nicola Fratoianni ad Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno.

“La destra continua a far finta di nulla, ma io insisto a dire – prosegue il leader di SI – che questo da parte loro sia un errore grande. E poi c’è un argomento che in queste ultime ore di post referendum molti esponenti della destra stanno utilizzando, ed è il peggiore di tutti ed è anche il più indecente che riguarda i costi: lamentano del fatto che si sono spesi tanti soldi degli italiani, ma si sono dimenticati quei referendum sulla giustizia del giugno 2022 voluti dalla Lega, utilizzando la richiesta di alcune regioni a guida centrodestra, mi pare nove, con un risultato clamorosamente basso, penso il più basso di tutta la storia repubblicana, il 20%. Ma nessuno – conclude Fratoianni – accusò la destra di aver sprecato i soldi”.