Solo una valutazione, che sicuramente risulterà superiore alla somma concordata con SoliTek, del capannone di 66mila metri quadrati di cui la ditta Basile è proprietaria all’interno dell’area Asi di Ponte Valentino.

In ogni caso, sembra che la proprietà, qualsiasi dovesse essere la stima che effettuerà la Gabetti Corporate, intenda rispettare l’accordo preso con i lituani anche se l’investimento di circa 50 milioni di euro, finalizzato alla creazione di un nuovo polo produttivo di moduli fotovoltaici e sistemi di storage, dovesse essere rilevato da altri imprenditori. Imprenditori che non saranno locali, poiché la trattativa avviata da un gruppo beneventano con il presidente di SoliTek, Vidmantas Janulevicius, è definitivamente naufragata.

C’era stato pure qualche sopralluogo all’interno dell’area del consorzio Asi ma, purtroppo, i contatti si sono poi arenati. Ma, senza voler alimentare eccessive illusioni, l’ipotesi dell’investimento non sarebbe tramontata del tutto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia