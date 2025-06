Marina: Cirielli, ‘eccellenza di rilevanza internazionale’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “La Marina militare è un’eccellenza di rilevanza internazionale della quale ogni italiano può essere orgoglioso. Senza clamori, tutela ogni giorno la libertà e la sicurezza dei nostri mari ma anche in tante parti del globo: penso alle operazioni di soccorso lungo le rotte migratorie del Mediterraneo e alle operazioni di tutela dell’ambiente durante le quali le donne e gli uomini in uniforme mostrano un coraggio che non ha eguali. Penso a quegli uomini e donne che operano con onore nella lotta al terrorismo internazionale, nel contrasto alla pirateria e nella tutela della libera navigazione in un periodo particolarmente critico per la sicurezza dei mari”. Lo afferma Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, presente a Genova insieme con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il ritorno della nave Amerigo Vespucci.

“Al capo di stato maggiore della Marina militare, a tutti i marinai, che onorano la bandiera italiana, alle loro famiglie che condividono i sacrifici di questo servizio, arrivi la mia sincera gratitudine; alla memoria di coloro che nei mari hanno sacrificato la vita per la Patria arrivi il grato ricordo”, conclude Cirielli.