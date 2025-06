Iran: Trump a Netantahu, ‘nessuna luce verde per attacco a Teheran’

Teheran, 10 giu. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al primo ministro Benjamin Netanyahu che Israele “non ha il via libera per attaccare l’Iran” e gli ha chiesto di rimuovere l’opzione militare dall’agenda, alla luce dei negoziati in corso tra Washington e Teheran. Lo riporta Ynet News.

In risposta, Netanyahu ha chiarito a Trump che gli iraniani stanno ingannando il mondo e gli americani vogliono solo guadagnare tempo. Durante il colloquio tra Netanyahu e Trump, è stato concordato che il capo del Mossad David Barnea e il ministro Ron Dermer avrebbero incontrato il mediatore Steve Whitcoff prima del sesto round di colloqui con gli iraniani e sarebbero stati aggiornati.