Il Benevento getta le basi per la nuova stagione, quella della ripartenza dopo che le speranze di guadagnarsi l’accesso alla categoria superiore sono miseramente naufragate con la sberla subita all’esordio nei play off con la Juventus Next Gen. A distanza di 35 giorni da quella debacle, il club giallorosso prova a guardare oltre, a pensare a ciò che sarà, piuttosto che rimuginare su ciò che è stato. In tal senso, chiarificatore è stato il terzo vertice nel giro di poco più di tre settimane voluto dal presidente Vigorito che ha voluto nuovamente incontrare Marcello Carli, Gaetano Auteri e Alessandro Cilento.

