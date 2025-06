Economia: Mattarella, ‘Ue dimensione necessaria per essere protagonisti’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Gli Stati generali, promossi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, costituiscono una utile occasione di confronto e approfondimento su temi cruciali per il Paese, per la sostenibilità del nostro sviluppo e dunque per il futuro della nostra comunità”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio.

“Il ruolo dei professionisti -aggiunge- il Capo dello Stato- è rilevante in tutta la gamma delle attività economiche, per il loro successo e non solo. Interlocutore nevralgico delle istituzioni, il mondo delle professioni è attore di primo piano nel funzionamento di un sistema che realizza i principi costituzionali in tema di libertà delle imprese, di solidarietà nel perseguimento degli obiettivi definiti dalla Repubblica, attraverso misure di contribuzione eque ed efficaci e un utilizzo intelligente delle regole stabilite per il funzionamento dei mercati in sede europea”.

“Il vostro impegno -conclude Mattarella- è parte di uno sforzo corale per affrontare le sfide inedite che abbiamo di fronte. Le crisi e i rischi globali ci chiedono anzitutto di rafforzare l’Europa, dimensione necessaria per essere protagonisti del nostro domani”.