Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Non solo voti del centrodestra, anche parte dei rappresentanti dell’opposizione hanno votato per la conferma di Giulio Tremonti alla presidenza della commissione Esteri della Camera. Inoltre altri esponenti della minoranza hanno lasciato scheda bianca. Una manifestazione significativa di rispetto, si fa notare in ambienti vicini all’ex ministro.