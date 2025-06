Chi si aspettava un nuovo livello di protesta ancor più grave del precedente è rimasto deluso, almeno in occasione del primo giorno. Tutti presenti, o quasi, i calciatori del primo gruppo per la ripresa degli allenamenti: il pienone all’Antistadio Imbriani nella mattinata di lunedì per il ritorno a lavoro di Berra e compagni. Un ingresso quasi con fare spavaldo da parte di alcuni, profilo basso invece per altri nell’affacciarsi all’interno dell’impianto prima di prendere posto in campo per il nuovo inizio di attività.

