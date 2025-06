Beccati con 154 chili di tabacco di contrabbando, in due nei guai

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sequestrato 154 chili di tabacco trinciato destinato alla commercializzazione per essere confezionato in sigarette.

Nel corso dell’attività sono stati, altresì, sottoposti a sequestro l’automezzo impiegato per il trasporto del prodotto nonché denaro contante sia in euro che in moneta rumena per un totale di 5.700 euro.

