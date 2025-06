Spionaggio: Renzi, ‘watergate all’italiana, si faccia chiarezza in Parlamento’

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Governo di Giorgia Meloni sta distruggendo lo stato di diritto in Italia. Gli esempi sono numerosi ma la vicenda Paragon è uno dei più gravi. Lo spionaggio illegittimo di un giornalista che aveva fatto uno scoop contro il partito della Premier pone all’attenzione dell’opinione pubblica italiana e internazionale una questione enorme che Giorgia Meloni e il suo fido sottosegretario Alfredo Mantovano stanno cercando di insabbiare in modo scandaloso. Chiederemo che si faccia chiarezza in Parlamento e non al Copasir su questo Watergate all’Italiana”. Così Matteo Renzi.