Referendum: Boccia, ‘Schlein coerente, il Pd continuerà su quella strada’

Roma, 9 giu (Adnkronos) – “Una partita che aveva senso giocare. Abbiamo un fronte sociale, unito, che anche in termini di elettori vale il centrodestra”. Lo ha detto Francesco Boccia, a La7, parlando del voto ai referendum.

“Elly Schlein non ha fatto altro che seguire un percorso coerente, esattamente come aveva annunciato il giorno delle sue elezioni, ha fatto quello che aveva promesso ai suoi elettori. Il Pd continuerà su quella strada perchè è quella che distingue la sinistra con la destra”, ha sottolinea il presidente dei senatori del Pd.

“Giorgia Meloni è a palazzo Chigi per 12 milioni e 300mila voti, una minoranza che è maggioranza in Parlamento. Oggi hanno votato 15 milioni di persone, non so quanti sono i sì ma i quesiti sono molto identitari. Meritano lo stesso rispetto di quei 12 milioni e 300mila per i quali Meloni è presidente del Consiglio”, ha detto ancora Boccia.