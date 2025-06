Tutto pronto per la registrazione del fortunato programma di Rai Uno “Una Voce per Padre Pio” giunto alla 26a edizione. Da diversi giorni i tecnici e l’intero personale sono a lavoro per montare il mastodontico palco che ospiterà i tanti artisti della musica leggera, religiosi e ospiti illustri nella serata del 10 giugno. Poi, la messa in onda in prima serata nei prossimi giorni sempre su Rai Uno. Il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone dopo diversi incontri e riunioni con i vertici della Rai e gli organizzatori, ha definito ogni dettaglio legato all’ordine pubblico e all’accoglienza di tutte le autorità e degli invitati.

