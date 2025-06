Numerosi investimenti preventivati come prioritari presso l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento riguardanti tecnologie medicali, sono stati assunti con delibera della direttrice generale Maria Morgante per un salto nel futuro della tecnologia sanitaria ospedaliera per il nosocomio pubblico. Linee operative per investimenti da concretizzare in tempi brevi inserite nel programma ‘priorità’ dell’azienda ospedaliera e individuati come tali da apposita cabina regia.

