Avviato presso l’Ente Idrico Campano (Eic) il procedimento amministrativo per l’approvazione, del ‘Progetto di Fattibilità Tecnico Economica’ (d.lgs. 36/2023) denominato “Realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del comune di Benevento” (opera oggetto finanziamenti governativi dal 2021 e al centro di un iter e di un percorso particolarmente complesso). Progetto trasmesso dalla struttura commissariale al lavoro per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione cittadina. Avvio percorso amministrativo sia per l’approvazione definitiva del progetto da parte di Eic con propria asseverazione che del contestuale procedimento per gli espropri refertato con atto presidente dello scorso 3 giugno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia