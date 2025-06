Non si può dire che il tempo stringa, ma nemmeno che sia infinito. Ed è per questo che il Benevento, a distanza di oltre un mese dalla sberla subita ai play off contro la Juventus Next Gen, pare essersi deciso a disegnare finalmente il percorso della ripartenza. O comunque, per definire meglio i contorni di ciò che è stato solo abbozzato finora, nei due incontri allargati che il presidente Vigorito ha tenuto con Marcello Carli, Gaetano Auteri e Alessandro Cilento. Rivedrà tutti e tre nel pomeriggio odierno.

