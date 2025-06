Ia: al via alla Camera ciclo di lezioni, apre il Nobel Giorgio Parisi

Roma, 9 giu (Adnkronos) – “Il premio Nobel Giorgio Parisi darà il via domani, martedì 10 giugno, al ciclo di lezioni promosse dalla Camera sull’Intelligenza artificiale, aperte al pubblico nello splendido scenario di vicolo Valdina. Sul tema, il Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione della Camera dei deputati – presieduto dalla Vicepresidente Anna Ascani – ha svolto negli ultimi anni un’indagine specifica e ha lanciato una sperimentazione attraverso la selezione tra progetti di giovani ricercatori per il supporto ai lavori parlamentari”. Lo rende noto la Camera.

“Il ciclo di seminari è l’ultima iniziativa promossa sull’argomento. Il programma, intitolato “La téchne e la pòlis: quattro lezioni sull’attualità e sul futuro”, si aprirà domani alle ore 19.00, proprio con l’intervento del professor Parisi, che affronterà il tema: “L’intelligenza artificiale tra speranze e criticità”. I posti a disposizione sono esauriti, ma è possibile seguire l’evento in diretta streaming, al link: https://webtv.camera.it/evento/28317″, aggiunge la Camera.

Seguiranno: Eric Sadin, filosofo, specialista in tecnologie digitali e intelligenza artificiale, il 25 giugno, alle ore 19.00, che parlerà di “Ia generativa: un terremoto sociale, culturale e di civilizzazione alla sfida della legge”. Luciano Floridi, filosofo e scrittore, dell’Università di Yale, il 9 luglio, con una riflessione su “Presente e futuro dell’Ia”. Maria Chiara Carrozza, dell’Università di Milano-Bicocca, il 16 luglio, con un intervento su “Umanità in equilibrio fra robot, intelligenza artificiale e natura”. Tutte le lezioni saranno trasmesse in diretta web. “Abbiamo voluto ospitare qui alla Camera un ciclo di conferenze aperte al pubblico per continuare a indagare gli effetti della rivoluzione in corso e stimolare un dibattito approfondito anche con le cittadine e i cittadini che si trovano già e si troveranno sempre più a confrontarsi con questa innovazione. Occorre anzitutto promuovere consapevolezza e costruire a tutti i livelli un pensiero che ci renda capaci di governarla mettendo al centro le persone, per il bene dell’umanità, per il suo sviluppo nella giustizia e nel rispetto dei diritti”, ha detto la vice presidente della Camera Anna Ascani.